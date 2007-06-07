Мартынюк завтра обещает ”отпустить” всех нардепов, кто захочет

Депутати-«нашеукраинцы» сегодня так и не смогли получить в управлении кадров аппарата Верховной Рады Украины свои трудовые книжки.

Как передает корреспондент УНИАН, во время разговора депутатов с руководителем этого управления Владимиром МАРТЫНЮКОМ была достигнута договоренность, что трудовые книжки будут выдаваться завтра после 10 часов.

Свой отказ выдавать трудовые книжки руководитель управления кадров аппарата ВР объяснил тем, что не может сделать в трудовых книжках запись относительно причин освобождения народных депутатов. Кроме того, по его словам, до сих пор не согласована процедура выдачи этих трудовых книжек. В.МАРТЫНЮК отметил, что на пленарном заседании ВР должно быть принято решение по данному вопросу, и только после этого можно будет выдавать трудовые книжки.

Несмотря на это, депутаты-«нашеукраинцы» настаивали на возвращении своих трудовых книжек, на что руководитель управления кадров сказал, что может отдать эти книжки, но без соответствующей записи.

После продолжительного разговора было согласовано, что депутаты получат свои книжки завтра после 10.00. После этого депутаты оставили помещение управления кадров аппарата ВР.