Два десятка нашеукраинцев берут штурмом отдел кадров ВР

Группа народных депутатов от фракции «Наша Украина» намерены сегодня забрать из отдела кадров Верховной Рады Украины свои трудовые книжки.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, с этой целью в ВР на данный момент прибыли около двух десятков депутатов от фракции «Наша Украина».

Как сообщил в интервью журналистам народный депутат, член фракции «Наша Украина» Вячеслав КОВАЛЬ, пока управление кадрового аппарата ВР отказывается отдать трудовые книжки.

По словам В.КОВАЛЯ, руководитель данного управления объяснил это тем, что всю процедуру он должен согласовать с руководителем аппарата ВР Валентином ЗАЙЧУКОМ.

Народный депутат отметил, что примерно через 15 минут пообещали, что этот вопрос будет решен.

В.КОВАЛЬ также отметил, что отдел кадров не имеет никакого права не отдавать трудовые книжки депутатам. Он отметил, что в отдел кадров были предоставлены все необходимы документы, в частности, решение съезда «Нашей Украины» о досрочном прекращении полномочий народных депутатов в связи с их выходом из фракции, письменные заявления о выходе из фракции, а также письменные сообщения о существовании таких заявлений. «Согласно законодательству этого достаточно», - сказал В.КОВАЛЬ.

Члены фракции «Наша Украина» угрожают обратиться в суд в случае отказа отдела кадров Верховной Рады Украины отдать трудовые книжки народным депутатам от этой политической силы.

Об этом сегодня в интервью журналистам сообщил народный депутат пятого созыва, член фракции «Наша Украина» Николай ОНИЩУК. Он отметил, что возвращение трудовых книжек должно состояться не позже, чем завтра.

По словам Н.ОНИЩУКА, «это детская выходка» - не отдавать трудовые книжки.