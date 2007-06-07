СП советует депутатам избавиться от привычки копаться в чужом белье

Региональные поездки Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО имеют исключительно социально-экономическую направленность.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы Президента Украины в ответ на заявление народного депутата Украины Александра СТОЯНА относительно последних рабочих поездок В.ЮЩЕНКО.

«На сегодня создается стратегия региональных поездок Президента на 2-й квартал текущего года, которая ставит целью разрешение социально-экономических вопросов в областях, помощь хозяйственным активам на местах, содействие развитию бизнес-структур регионов», - говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Пресс-служба сообщает, что действительно в последнее время создается концепция планирования стратегии региональных поездок главы государства. Это является обязательной внутренней работой Секретариата Президента. Фрагмент этой стратегии, приведенный А.СТОЯНОМ, касается имиджевой составляющей региональных поездок. Однако главной их задачей является контроль за развитием событий на местах.

Результаты этих поездок главы государства можно увидеть собственными глазами, пожаловав в любую область Украины по следам региональных поездок Президента. Это может сделать как народный депутат пятого созыва Верховной Рады, так и каждый журналист страны, чтобы убедиться, как Президент по возможности пытается решать проблемы людей. И на работе в должности премьер-министра Украины, и на президентском посту В.ЮЩЕНКО доказывал именно эти качества гаранта Конституции, поскольку в действительности считается народным Президентом.

«Создается впечатление, что депутаты Верховной Рады пятого созыва, которая является нелегитимной, не могут найти себе более достойного занятия, чем копаться в чужих рабочих документах и вырывать из них фрагменты. Было бы хорошо, если бы народные избранники любого созыва прежде всего занимались проблемами страны и ее граждан», - отмечает пресс-служба Президента.

Как сообщал УНИАН, 5 июня Президент Украины осуществил однодневную рабочую поездку в Кировоградскую, Николаевскую и Херсонскую областям и провел совещание с хозяйственным активом этих наиболее пострадавших от засухи областей. На совещании была обсуждена ситуация, сложившаяся в аграрно-промышленном комплексе Украины в связи с засухой, и поиск механизмов помощи пострадавшим регионам.

Сегодня, 6 июня, с трибуны Верховной Рады депутат из Партии регионов А.СТОЯН заявил, что В.ЮЩЕНКО осуществляет региональные поездки по Украине с целью улучшения своего имиджа и повышения рейтинга оппозиционных сил в канун парламентских выборов. При этом А.СТОЯН зачитал концепцию региональных визитов Президента на период май – июль 2007 года, утвержденную заместителем главы Секретариата Президента Иваном ВАСЮНИКОМ.