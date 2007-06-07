Тимошенко призывает пожалеть предателей

В БЮТ называют безосновательным и абсурдным заявление бывшего депутата уже нелегитимной Верховной Рады V созыва Николая ЗАМКОВЕНКО о том, что 25-30 членов фракции БЮТ готовы отозвать свои заявления о выходе из фракции.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении БЮТ.

“Блок Юлии Тимошенко заявляет, что ни один из 103 народных депутатов нашей фракции не отозвал заявления. Все депутаты приняли решение сложить свои полномочия сознательно и отказываться от этого решения не собираются”, отмечается в заявлении.

Кроме того, по словам авторов заявления, “Николай ЗАМКОВЕНКО утратил право называться бютовцем, говорить и комментировать от имени БЮТ с того же момента, когда изменил избирателям и своим коллегам”.

“Мы уверены, что план коалиции блокировать проведение досрочных выборов обречен. Депутаты с потерянной совестью живут в мире иллюзий и считают, что они до сих пор депутаты, что до сих пор легитимна Верховная Рада, и что каждый человек по их примеру готов предавать ради должностей и щедрых взяток от коалиции”, говорится в заявлении.

БЮТ призывает “относиться к изменникам с сочувствием и пониманием того, что вскоре, на досрочных выборах, народ даст этим людям надлежащую оценку”.

Как сообщалось, Н.ЗАМКОВЕНКО в интервью Газете 24.ua заявил, что отказывается слагать депутатские полномочия, собирается работать в парламенте и сохранить в Верховной Раде фракцию БЮТ. «Я был и являюсь членом фракции БЮТ. И выходить из нее не собираюсь. А то, что меня исключили, - это их право. Убежден, что откажутся от своих заявлений о выходе из фракции еще депутатов 25-30. Изберем лидера и будем работать», - сказал Н.ЗАМКОВЕНКО.