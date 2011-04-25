Колесников нашел «золоту жилу»

Украина может совершить прорыв благодаря своему сельскому хозяйству, считает вице-премьер – министр инфраструктуры Борис Колесников.

Говоря о строительстве дорог в интервью ICTV в воскресенье вечером, он отметил, что плохая инфраструктура Украине досталась еще от СССР, но есть примеры успешных стран, таких как Объединенные арабские эмираты, которые "за 20 лет сделали чудо".

На замечание, что у них есть нефть, Колесников ответил: "Ничего страшного, у нас есть пшеница".

"У нас есть сельское хозяйство, которое, по оценкам мировых экспертов, за ним будущее. Население Земли растет быстрее, чем возможности продовольственных компаний", - сказал вице-премьер.

Журналист отметила, что в Украине есть коррупция, – и только во Львовской области КРУ насчитало, что украдены 33 миллиона, выделенные на "Евро-2012", а Колесников ответил:

"Да, КРУ – это уважаемая организация, авторитетная. Но я хотел бы почитать решения судов, а не доводы… Я работал председателем Донецкого областного совета, читал акты КРУ. Начинаешь с миллиардов, аж сердце останавливается, – находишь, в конечном счете, 7 гривен 95 копеек должен уплатить чиновник там Иванов чиновнику Петрову".

"Решения судов. Акты КРУ – это оценка, аудиторская оценка высокого уровня. Львовские власти не согласны с ней – пусть вызовут мировых аудиторов и докажут, что КРУ не право. Я буду только счастлив", - заявил Колесников.

По его мнению, чтоб не было коррупции, государство должно "меньше заказывать" и должна быть настоящая конкуренция.

Вице-премьер отметил, что была Тендерная палата, но "все помнят, чем закончилось: украли миллиарды гривен, виновных нет по сей день – и это было всё по тендеру".

"Нужно создать условия для украинского бизнеса. Чтоб они выросли и действительно прозрачно конкурировали между собой, а не думали, кто больше заплатит тому или иному чиновнику, принимающему решение на тендере", - сказал Колесников.

"Украинская правда"