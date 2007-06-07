Жебривский: Мороз по Раде козу водит
"Иначе то, что он делает, простые люди не называют..."
|Павел Жебривский
В нем шла речь о том, что политические силы, которые входят в коалицию “в полном объеме выполняют договоренности, которые содержатся в заявлении “тройки”. Факты нарушения общего заявления от 27 мая говорят о том, что президентская сторона отказывается от политического компромисса”.
“Такие заявления абсолютно неадекватны и не понятны нормальному человеку”, - убежден Жебривский.
Он считает, что коммунисты и социалисты пытаются таким образом поднять свой рейтинг. “Поскольку похожих заявлений от Партии регионов нет, то можно сделать вывод, что “регионалы” смирились с неотвратимостью выборов и готовятся к кампании. А социалисты и коммунисты благодаря таким громким, но пустым заявлениям пытаются накрутить свой невысокий рейтинг”, - отметил народный депутат.
“Это - дешевая пиар-кампания”, - считает Павел Жебривский.