У Тимошенко бунт на корабле: ”мы - не рабы”

Сегодня работает рабочая группа по возобновлению деятельности фракции Блока Юлии Тимошенко в Верховной Раде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил народный депутат Александр КОВТУНЕНКО, который прошел в парламент по списку БЮТ.

По его словам, «руководство БЮТ заняло антигосударственную, антиукраинскую позицию, которая ведет к уничтожению Украинского государства через уничтожение главного государственного органа, – Верховной Рады».

А.Ковтуненко подчеркнул, «потому мы должны стоять на защите Украины». Он отметил, что на сегодня около 30 народных депутатов готовы объявить о возобновлении фракции БЮТ. Он также добавил, что состоятся внутрифракционные выборы руководителя фракции.

На вопрос журналистов, насколько легитимна фракция БЮТ без Юлии ТИМОШЕНКО, А.Ковтуненко отметил, что «речь не идет о том, что она принцесса, а мы все рабы». По его словам, в парламент избирался блок, и все шли на равных.