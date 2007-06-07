Наша Украина, Самооборона и Правица вместе пойдут на выборы
14:17, 07 июня 2007Политика
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Об этом сообщил Кириленко
„Наша Украина”, „Народная самооборона” и „Українська правиця” создадут единый избирательный блок для участия в парламентских выборах 30 сентября.
Об этом сообщил лидер „Нашей Украины” Вячеслав КИРИЛЕНКО, слова которого цитирует пресс-служба “Нашей Украины”.
По словам В.КИРИЛЕНКО, сегодня лидеры трех политических сил достигли принципиального согласия об образовании единого избирательного блока, общем участии в выборах и вхождении в единую фракции в новой Верховной Раде.
„Люди хотят, чтобы все демократические силы были вместе, и решение о создании общего блока является ответом на их справедливые ожидания”, - заявил лидер „Нашей Украины”.
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