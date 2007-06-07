Наша Украина, Самооборона и Правица вместе пойдут на выборы

„Наша Украина”, „Народная самооборона” и „Українська правиця” создадут единый избирательный блок для участия в парламентских выборах 30 сентября.

Об этом сообщил лидер „Нашей Украины” Вячеслав КИРИЛЕНКО, слова которого цитирует пресс-служба “Нашей Украины”.

По словам В.КИРИЛЕНКО, сегодня лидеры трех политических сил достигли принципиального согласия об образовании единого избирательного блока, общем участии в выборах и вхождении в единую фракции в новой Верховной Раде.

„Люди хотят, чтобы все демократические силы были вместе, и решение о создании общего блока является ответом на их справедливые ожидания”, - заявил лидер „Нашей Украины”.