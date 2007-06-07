Порошенко: Наша Украина и БЮТ перешли Рубикон

Народный депутат Украины Петр ПОРОШЕНКО (фракция «Наша Украина») уверен, что депутаты «Нашей Украины» и БЮТ не вернутся в зал Верховной Рады при любых обстоятельствах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.ПОРОШЕНКО заявил сегодня журналистам, выходя из Секретариата Президента.

«Я не имею никаких сомнений, что ни БЮТ, ни «Наша Украина» не войдут в сессионный зал ни при каких обстоятельствах», - сказал П.ПОРОШЕНКО.

Представитель «Нашей Украины» подчеркнул, что после подписания совместного заявления Президента, премьер-министра в председатели Верховной Рады общество и мировое общество окончательно определилось, что в Украине выборы состоятся. «Это вопрос не правовой, не юридический, это вопрос политический. Этого требует сегодня общество», - добавил он.

В то же время, П.ПОРОШЕНКО не исключил, что «через 2-3 дня будут новые договоренности, которые продвинут Украину дальше к избирательному процессу».

«Назад дороги нет. Рубикон перейден», - отметил П.ПОРОШЕНКО.