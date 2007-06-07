Регионалы откопали “темник” от Секретариата Ющенко

Регионал Александр Стоян с трибуны Верховной Рады заявил о существовании “темников” от Секретариата Президента, сообщает пресс-служба Партии регионов. В подтверждение своих слов нардеп привел документ – «Концепция региональных визитов Президента на период май-июль 2007 года», утвержденный Васюником. По мнению Стояна, положения, которые содержатся в документе, должны рассматриваться как прямое указание относительно содержания и средств освещения региональных поездок Ющенко по Украине.

Стоян процитировал отдельные положения Концепции. «Цель: региональные визиты должны стать базовым элементом стратегии увеличения рейтинга как Президента, так и пропрезидентских политических сил. Задание региональных визитов – повысить уровень Президента, увеличить количество избирателей, которые отдают свой голос за президентские демократические силы. Напомнить о позитивных достижениях, связанных с Президентом и помаранчевой революцией (оказывается, есть эти достижения –иронизировал Стоян.). Возобновить имидж «народного Президента», который поддерживает непосредственную связь с людьми.»

Стоян также отметил, что Концепция региональных визитов предусматривает «Требования к телекартинке визита: визиты призваны формировать теплые телекартинки общения Президента с обычными людьми. Цель - усилить уровень доверия к Президенту, и дальше - в кавычках - «Президент проникается проблемами рядовых граждан, и предпринимает конкретные шаги для их решения», обновить имидж «народного Президента».

Нардеп-регионал обратил внимание журналистов на то, что "говорят, что уже нет темников”. "В поле зрения телекамер (внимание, тележурналисты! – подчеркнул нардеп) не должны быть политики, местные лидеры или бизнесмены, - нардеп опять обратился к документу. - Встречи с ними должны происходить отдельно, без журналистов. Между телекамерами и Президентом должно быть свободное пространство, не должно быть охранников или журналистов.

Важно (подчеркивается), что во время визитов журналисты и фотографы должны быть ограждены от Президента и сосредоточены в одном месте, поскольку их хаотическое размещение неминуемо попадет в поле зрения телекамер, что негативно воспринимается телезрителями. Также не должно быть машин, которые сопровождают Президента”.

Из этого Стоян сделал вывод, что Ющенко "не тревожат ни социальные выплаты, его не тревожит засуха, его не тревожит политическая стабильность. Его волнует собственный имидж как «народного Президента», его волнует имидж политической силы и все такое”. И попросил людей не забывать, что Президент, якобы, ездит по регионам "чтобы журналисты показали потом хорошую картинку «общения с народом».