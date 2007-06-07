Тимошенко просит Винского не писать заявление о выходе из фракции СПУ

Пресс-служба БЮТуполномочена сообщить, что в среду, 6 июня, Юлия Тимошенко обратилась к заместителю председателя партии „Батькивщина” Иосифа Винского с просьбой не писать заявление о выходе из фракции СПУ в Верховной Раде Украины, чтобы по списку Социалистической партии вместо Винского не попал в парламент человек, который будет принимать участие в аморальных голосованиях совместно со всей фракцией во главе со спикером нелегитимной Верховной Рады Украины V созыва Александром Морозом.

Робота Винского в парламенте - это минус один социалистический голос против Украины, говорится в заявлении пресс-службы БЮТ.