Мороз грозит судом Бессмертному и Турчинову

Председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ обратится в суд по поводу прекращения полномочий народного депутата Украины Романа БЕССМЕРТНОГО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании парламента сообщил первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК.

Он напомнил, что Р.БЕССМЕРТНЫЙ, нарушая законодательство, одновременно совмещает полномочия народного депутата с должностью заместителя главы Секретариата Президента.

Кроме того, А.МАРТЫНЮК отметил, что через несколько дней истекает необходимый для сложения полномочий срок - 20 дней - и у народного депутата Украины Александра ТУРЧИНОВА (БЮТ), который назначен первым заместителем секретаря СНБО.

В то же время А.МАРТЫНЮК отметил, что Р.БЕССМЕРТНЫЙ и А.ТУРЧИНОВ написали заявления о сложении депутатских полномочий и передали во фракции, однако они не зарегистрированы в парламенте.