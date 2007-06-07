Янукович уволил двух высокопоставленных чиновников
11:26, 07 июня 2007Политика
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Распоряжение - на сайте правительства
Кабинет Министров освободил Владимира ЯКУБЕНКО от должности первого заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". С должности заместителя председателя правления Национальной акционерной компании “Нафтогаз Украины” освобожден Вадим УКРАИНСКИЙ .
Соответствующие распоряжения обнародованы на сайте правительства.
Справка УНИАН. НАК “Нафтогаз Украины» является монополистом по транспортировке газа транзитными газопроводами, монополистом по транспортировке нефти нефтепроводами, а также наибольшим добытчиком и продавцом газа и наибольшим добытчиком нефти в Украине.
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