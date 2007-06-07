Яценюк поехал в Москву
11:19, 07 июня 2007Политика
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Визит - однодневный
Сегодня министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК отбыл с однодневным визитом в Российскую Федерацию.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, А.ЯЦЕНЮК в Москве примет участие во Втором заседании Подкомитета по международному сотрудничеству Украинско-российской межгосударственной комиссии под сопредседательством министров иностранных дел двух стран.
Планируется, что в ходе визита А.ЯЦЕНЮК и С.ЛАВРОВ примут участие в мероприятиях по случаю 15-й годовщины установления дипломатических отношений между Украиной и Российской Федерацией и 10-й годовщины подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве.
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