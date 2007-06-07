Яценюк поехал в Москву

Сегодня министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК отбыл с однодневным визитом в Российскую Федерацию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, А.ЯЦЕНЮК в Москве примет участие во Втором заседании Подкомитета по международному сотрудничеству Украинско-российской межгосударственной комиссии под сопредседательством министров иностранных дел двух стран.

Планируется, что в ходе визита А.ЯЦЕНЮК и С.ЛАВРОВ примут участие в мероприятиях по случаю 15-й годовщины установления дипломатических отношений между Украиной и Российской Федерацией и 10-й годовщины подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве.