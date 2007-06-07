Социалисты обещают Винскому рассмотрение «вне очереди»

Народные депутаты от Социалистической партии Украины предлагают завтра, 8 июня, при личном участии депутатов от оппозиции рассмотреть в Верховной Раде их заявления о сложении полномочий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на заседании парламента депутат-социалист Александр БАРАНИВСКИЙ.

Он предложил пригласить народных депутатов, которые написали заявления о сложении полномочий, в сессионный зал, “зачитать их заявления, чтобы снять все обвинения, что, мол, ВР не хочет принимать те или другие решения».

«Мы завтра выясним, есть ли 151 заявление или нет, и мы дадим обществу ответ, кто говорит правду, а кто неправду относительно того, есть ли заявления или нет заявлений, правомочна ВР или неправомочна», - отметил А.БАРАНИВСКИЙ.

В свою очередь другой депутат от СПУ Иван БОНДАРЧУК с трибуны парламента обратился к народному депутату Украины Иосифу ВИНСКОМУ с требованием сложить свои депутатские полномочия. Он отметил, что фракция СПУ готова рассмотреть это заявление «вне очереди».

В то же время А.БАРАНИВСКИЙ отметил, что поведение И.ВИНСКОГО «аморальное». По его словам, И.ВИНСКИЙ, «насилуя фракцию БЮТ, заставляет их писать заявления о выходе из фракции, а сам такого заявления не написал». Он отметил, что это является по меньшей мере «двойной моралью».

Как известно, И.ВИНСКИЙ прошел в парламент по списку СПУ, а после создания коалиции при участии социалистов оставил СПУ и начал сотрудничать с оппозицией.