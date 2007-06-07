Плющ предостерегает Януковича от подписания сомнительных документов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Иван ПЛЮЩ предостерегает от подписания должностными лицами Украины любых стратегических документов, которые могут противоречить национальным интересам государства в энергетической сфере.

Особенно это касается отношений в ядерной отрасли, снабжении и транспортировке энергоносителей, вопросов рынка электроэнергии, подчеркнул И.ПЛЮЩ, слова которого цитирует пресс-служба Президента.

И.ПЛЮЩ напомнил, что, в соответствии с п.4 Указом Президента “О вопросе энергетической безопасности Украины», любые переговоры в рамках сотрудничества в топливно-энергетической сфере должны защищать политические и экономические интересы страны, отвечать международным обязательствам государства, законам Украины и актам Президента Украины.

Следовательно, секретарь СНБОУ призывает Кабинет Министров приостановить подписание документов, которые являются сомнительными с точки зрения обеспечения энергетической безопасности страны.

По словам И.ПЛЮЩА, в ближайшее время состоится заседание СНБО, на котором будут определены цели, направленные на усиление энергетической безопасности Украины, очерчены стратегические интересы государства в этой области.

«Именно результаты заседания в дальнейшем должны стать основой в подписании межправительственных и межгосударственных документов стратегического характера в энергетике», – подчеркнул И.ПЛЮЩ.

Он отметил, что поскольку Президент согласно Конституции Украины осуществляет руководство внешнеполитической деятельностью государства, все переговоры и подписания документов должны вестись в соответствии с директивами, изданными главой государства.

«Кабинет министров должен обеспечить своевременную и надлежащую подготовку проектов таких директив», - отметил секретарь СНБОУ.

И.ПЛЮЩ также предупредил чиновников о персональной ответственности в случае подписания документов, которые будут противоречить национальным интересам Украины или угрожать ее энергетической безопасности.