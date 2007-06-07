Верховная Рада строит воздушные замки
10:18, 07 июня 2007Политика
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Червертая сессия должна закончиться 11 января 2008 года
Комитет Верховной Рады по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности ВР рекомендует парламенту принять проект Постановления о календарном плане проведения четвертой сессии Верховной Рады Украины пятого созыва.
Об этом сообщается на официальном сайте ВР.
Проектом календарного плана предусматривается начать пленарные заседания четвертой сессии 4 сентября 2007 года и закончить ее работу 11 января 2008 года. За это время предлагается для работы в пленарном режиме отвести 10 недель, для работы в комитетах и фракциях 5 недель и для работы народных депутатов с избирателями 4 недели, а также планируется провести 10 часов вопросов к правительству Украины.
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