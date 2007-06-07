Ющенко назначил своим постпредом в Крыму генера-лейтенанта милиции

Постоянным представителем Президента Украины в Автономной Республике Крым назначен экс-начальник главного управления МВД Украины в Крыму, генерал-лейтенант милиции Владимир ХОМЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Совета Министов АРК, где сегодня пройдет представление В.ХОМЕНКО активу автономии.

По словам собеседника, представлять нового постпреда Президента в Крыму будет заместитель главы Секретариата Президета Украины Виктор БОНДАРЬ. На церемонии представления будут присутствовать представители руководства автономии, председатель ВР АРК Анатолий ГРИЦЕНКО и глава Совета министров АРК Виктор ПЛАКИДА.

Как сообщал УНИАН, В.ХОМЕНКО подал рапорт об увольнении из органов внутренних дел в начале февраля этого года. В.ХОМЕНКО объяснил это тем, что не нашел понимания в новом руководстве МВД Украины в лице министра внутренних дел Василия ЦУШКО.

Как сообщал УНИАН, до этого постпредом Президента Украины в АРК был Виктор ШЕМЧУК, который сейчас является первым заместителем генерального прокурора Украины.