Печерский суд просит ГПУ наказать Верховную Раду за вмешательство

Судьи Печерского райсуда Киева просят Генеральную прокуратуру Украины возбудить уголовное дело по факту вмешательства отдельных политических сил, в частности Верховной Рады и Высшего совета юстиции, в деятельность суда и мешают нормальному осуществлению судопроизводства.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на собрании коллектива Печерского районного суда г. Киева.

Кроме того, собрание судей единогласно приняли решение сообщить общественность Украины, судейские организации, законодательные и исполнительные органы власти о вмешательстве в деятельность суда и давлении как на суд в целом, так и на отдельных судей. В своем решении собрание также постановило обратиться к Президенту Украины, премьер-министру, председателю Верховного Суда Украины, председателю Верховной Рады, Совету судей Украины, принять срочные меры для прекращении вмешательства в деятельность работы суда. В то же время в принятом постановлении судьи Печерского райсуда оставляют за собой право в случае отсутствия надлежащей реакции со стороны высших органов государственной власти обращаться за защитой в международные организации, в частности в международные судейские организации. Следует отметить, что «последней каплей» для принятия такого решения стало открытие Высшим Советом юстиции вопреки действующему законодательству дисциплинарного производства и принятия решения об освобождении с дальнейшим внесением этого вопроса на рассмотрение ВР судей КОЗЛОВА, ВОЛКОВОЙ и ФЕНАГЕЕВОЙ, которые коллегиальным решением вынесли решение о приостановке постановления ВР, постановившего, что Высший совет юстиции имеет право назначать судей на административные должности.

В этом контексте председатель Печерского райсуда Инна ОТРОШ отметила, что на сегодняшний день открыты 15 производств в отношении освобождения судей Печерского суда. «Судьи выносят решение, а через неделю их уже освобождают», - сказала она.

При этом И.ОТРОШ заметила, что на протяжении последних двух месяцев на сайте ВР зарегистрированы проекты постановлений об освобождении 11 судей Печерского райсуда. При этом она отметила, что объективных на это причин нет.

И.ОТРОШ также заявила, что члены Высшего совета юстиции требуют от судей Печерского суда объяснений о том, почему по тому или другому делу было вынесено именно такое решение. «В пятницу рассматривается дело в отношении иска БЮТ к ЦИК. В понедельник уже судьи должны писать объяснение, почему такое решение было принято», - сказала заместитель председателя Печерского райсуда Ирина РИНАРТ. По ее словам, на сегодняшний день ВСЮ действует так, что «заставляет судей выносить такие решения, в которых заинтересованы определенные политические силы».

На собрании судьи отмечали, что ситуация, сложившаяся вокруг суда, может привести к параличу суда, поскольку не будет кому работать. «Сейчас на Печерский суд осуществляется беспрецедентное давление, и через месяц может произойти так, что в Печерском суде не останется ни одного судьи», - сказала И.РИНАРТ.

Как сообщал УНИАН, 31 мая Высший совет юстиции принял решение о проведении проверки относительно наличия оснований для принятия представления членов ВСЮ об освобождении ФИНАГЕЕВОЙ В.О, ВОЛКОВОЙ С.Я. и КОЗЛОВА Р.Ю. от должностей судей Печерского районного суда г. Киева за нарушение присяги.

При этом в пресс-службе ВСЮ напомнили, что 30 мая 2007 года этого года суд в составе вышеприведенных судей согласно административному иску Волкова О.Ф. принял решения, которым удовлетворил ходатайство истца и приостановил действие Постановления Верховной Рады Украины от 30 мая 2007 года «О временном порядке назначения судей на административные должности и освобождении от этих должностей».

Справка УНИАН. 17 мая Конституционный Суд Украины признал неконституционным назначение Президентом председателей судов и их заместителей. (Часть пята статьи 20 закона “О судоустройстве Украины” предусматривает, что “председатель суда, заместитель председателя суда назначаются на должность сроком на пять лет из числа судей и освобождаются от должности Президентом Украины по представлению председателя Верховного Суда Украины (а в отношении специализированных судов - председателя соответствующего высшего специализированного суда) на основании рекомендации Совета судей Украины (в отношении специализированных судов - рекомендации соответствующего совета судей).

30 мая Верховная Рада Украины приняла постановление «О временном порядке назначения судей на административные должности и освобождения от этих должностей», которым предусмотрено, что председатель суда, заместитель председателя суда (кроме председателя Верховного суда Украины и заместителей председателя ВСУ) назначаются на должность сроком на 5 лет из числа судей соответствующего суда и освобождаются от должности Высшим советом юстиции на основании рекомендации Совета судей Украины (в отношении специализированных судов – соответствующего совета судей), председателя ВСУ (в отношении специализированных судов – председателя соответствующего высшего специализированного суда) собраний судей соответствующих судов, члена ВСЮ.

В тот же день, 30 мая, Печерский районный суд города Киева приостановил действие постановления Верховной Рады о принятии временного порядка назначения судей на административные должности, которым предусматривалось наделение этой функцией Высшего совета юстиции.

31 мая Совет судей Украины принял решение, что именно он будет назначать судей на должности председателей, заместителей председателей судов общей юрисдикции и освобождать их от таких должностей (кроме административных должностей в Верховном Суде Украины) до урегулирования данного вопроса в законодательном порядке.