В гости к Ющенко едет Саакашвили

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ, который будет находиться в Украине с неофициальным визитом, примут участие в торжественной церемонии открытия памятника Шота Руставели.

Как сообщает пресс-служба главы государства, церемония начнется в 15.15 на перекрестке улиц Саксаганского и Шота Руставели.

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