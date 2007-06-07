Блэр попытается напугать Путина уходом европейских кампаний из России

Глава правительства Великобритании Тони Блэр во время встречи с президентом Владимиром Путиным намерен объявить, что европейские компании сведут к минимуму свое присутствие в РФ, если Россия не докажет свою приверженность демократическим ценностям, пишет в четверг британская газета The Times.

По данным издания, Блэр сообщил о том, какие вопросы он намерен поднять во время встречи с российским лидером во время своего выступления перед членами Палаты представителей парламента, которое состоялось накануне его отъезда в ФРГ, где в среду начался саммит "Большой восьмерки".

Блэр, пишет The Times, собирается сообщить Путину, что ситуация с нарушением принципов демократии в России, в частности, преследование политических оппонентов Кремля, вызывает серьезную озабоченность в Великобритании и других странах Европы. "Если Россия в ближайшее время не сможет продемонстрировать свою приверженность западным демократическим ценностям, то компании из Европы сведут к минимуму свое присутствие в РФ", - заявил Блэр, выступая в парламенте.

Ожидается, что встреча Блэра и Путина состоится в пятницу вечером после завершения официальной части саммита, проходящем на немецком курорте Хайлигендамм.

Лента.ру