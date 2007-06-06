Суд обязал депутата-коммуниста извиниться перед Юлией Тимошенко
20:58, 06 июня 2007Политика
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За "распространение неправдивой информации"
|Николай Кравченко
Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, соответствующее решение суд вынес сегодня.
Суд признал недостоверной информацию, оглашенную Н.КРАВЧЕНКО с парламентской трибуны 20 февраля этого года о якобы причастности Ю.ТИМОШЕНКО к хищению 7,5 млрд. грн. Суд обязал Н.КРАВЧЕНКО опровергнуть неправдивую информацию.
Также пресс-служба БЮТ отмечает, что судебное заседание по этому делу неоднократно переносилось из-за неявки Н.КРАВЧЕНКО в суд.
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