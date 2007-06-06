Ющенко ”порадовал” депутатов еще одним вето

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО применил право вето к Закону Украины от 17 мая 2007 года «О внесении изменений в статью 14 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины», проголосованного Верховной Радой Украины 29 мая 2007 года.

Как сообщает пресс-служба главы государства, предложения Президента Украины во время рассмотрения указанного закона на пленарном заседании Верховной Рады Украины будет представлять представитель Президента Украины в Верховной Раде Украины Роман ЗВАРИЧ.

Справка УНИАН. Закон «О внесении изменений в статью 14 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины» предоставлял возможность народному депутату Украины одновременно принимать участие в работе одной временной специальной комиссии и одной временной следственной комиссии.

Ранее закон разоешал народному депутаты работать только в одной из этих комиссий.