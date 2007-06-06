”Зеркало недели” заподозрило, що социалисты не умеют читать и писать

“Зеркало недели” оставляет за собой право внимательно рассмотреть вопрос о встречном иске против авторов заявления СПУ.

Об этом говорится в заявлении газеты “Зеркало недели”, переданном УНИАН.

В частности, в заявлении речь идет о том, что коллектив еженедельника «Зеркало недели» и журналист Алексей Мустафин с интересом ознакомились с заявлением пресс-службы Социалистической партии Украины, где сообщено о намерении этой организации подать на «ЗН» в суд, чтобы «доказать предубежденность и неправдивость материалов, связанных с деятельностью Соцпартии и ее лидеров».

Обвинив «ЗН», в частности автора материала «Социалистическое соревнование» Алексея Мустафина, в «навязывании односторонней точки зрения», «провокационных предположениях», «замаскированной антисоциалистической пропаганде», в стремлении «придерживаться девиза министра пропаганды Геббельса» и в других несуществующих грехах, пресс-служба СПУ делает странный вывод: «К сожалению, настолько грубые методы не приносят эффекта - слишком заметны «белые нити», которыми они шиты. Поэтому СПУ намерена обратиться в судебные инстанции...»

В связи с этим «Зеркало недели» намерено выяснить следующее:

Первое. Если публикации «ЗН» «не приносят эффекта» (как утверждает пресс-служба СПУ), то что, собственно, так беспокоит господ-социалистов?

Второе. Если «эффект» отсутствует, то к чему тогда словосочетание «к сожалению»? Означает ли это, что члены СПУ глубоко огорчены отсутствием должного эффекта от «антисоциалистической пропаганды»? Свидетельствует ли это о том, что социалисты желают, чтобы антисоциалистическая пропаганда «приносила» больший эффект? А если это действительно так, то какой эффект их интересует?

Третье. Проследив причинно-следственную связь между двумя приведенными предложениями, можно придти к заключению, что СПУ «намерена обратиться в судебные инстанции» с тем, чтобы «антисоциалистическая пропаганда» наконец «принесла» желанный эффект. А социалисты перестали огорчаться по этому поводу. Иначе зачем здесь слово «поэтому»?

Последнее. Можем ли мы на основании этого сделать предположение, что представители СПУ не умеют не только читать, но и писать?

Комментировать грубые высказывания, содержащиеся в заявлении СПУ, «Зеркало недели» и Алексей Мустафин не считают нужным. Вместо этого сообщает, что оставляет за собой право внимательно рассмотреть вопрос о встречном иске против авторов указанного стилистически безукоризненного документа.