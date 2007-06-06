У Балоги теперь - 8 заместителей
Ющенко подписал укз
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО увеличил до 8 человек количество заместителей главы своего Секретариата.
Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства.
Документом, в частности, устанавливается, что Секретариат Президента Украины возглавляет глава, который имеет восемь заместителей, в том числе двух первых.
Один из первых заместителей главы Секретариата Президента является по должности представителем Президента Украины в Кабинете министров Украины, а также обеспечивает скоординированную деятельность заместителей главы Секретариата Президента Украины.
Один из заместителей главы Секретариата является по должности представителем Президента в Конституционном Суде Украины.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 июня, Президент своим указом назначил Марину СТАВНИЙЧУК заместителем главы Секретариата Президента Украины – представителем Президента Украины в Конституционном Суде Украины.
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