У Балоги теперь - 8 заместителей

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО увеличил до 8 человек количество заместителей главы своего Секретариата.

Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства.

Документом, в частности, устанавливается, что Секретариат Президента Украины возглавляет глава, который имеет восемь заместителей, в том числе двух первых.

Один из первых заместителей главы Секретариата Президента является по должности представителем Президента Украины в Кабинете министров Украины, а также обеспечивает скоординированную деятельность заместителей главы Секретариата Президента Украины.

Один из заместителей главы Секретариата является по должности представителем Президента в Конституционном Суде Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 июня, Президент своим указом назначил Марину СТАВНИЙЧУК заместителем главы Секретариата Президента Украины – представителем Президента Украины в Конституционном Суде Украины.

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