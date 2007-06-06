Черномырдин говорит, что Россия отыгралась на Жулинском

Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН констатирует, что пока Россия не дала ответ о причине запрещения въезда на ее территорию советнику Президента Украины Николаю ЖУЛИНСКОМУ, также как украинская сторона не объяснила причины отказа во въезде в Украину российскому политологу Александру ДУГИНУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЧЕРНОМЫРДИН сказал в ходе видеоконференции для украинских и российских журналистов.

В.ЧЕРНОМЫРДИН сказал, что не имеет информации о причинах запрета на въезд в Россию Н.ЖУЛИНСКОМУ. «Почему, за что, не могу сказать, пока нет такой информации», - сказал посол.

При этом он напомнил, что месяц назад российская сторона предложила Украине «остановить и прекратить эти задержания». По словам В.ЧЕРНОМЫРДИНА, МИД России направил соответствующую ноту, а также провел ряд встреч с руководителями украинского МИДа по этому вопросу, но на сегодняшний день украинская сторона не дала ответ.

Он напомнил, что вчера в Украину не пустили российского политолога А.ДУГИНА. «Ну и у нас отыгрались, надо понимать», - считает В.ЧЕРНОМЫРДИН.

Как сообщал УНИАН, вчера, 5 июня, советник Президента Украины Н.ЖУЛИНСКИЙ рассказал агентству, что вместе с супругой и дочерью с частным визитом прилетел в Санкт-Петербург. Однако в аэропорту “Пулково-2” представитель пограничной службы сообщил, что ему запрещен въезд на территорию РФ, не объясняя причин.

На вопрос, с чем могут быть связаны эти события, Н.ЖУЛИНСКИЙ предположил, что это связано с депортацией из Симферополя российского политолога, лидера Международного Евразийского движения А.ДУГИНА.

Согласно информации российских СМИ, 5 июня А.ДУГИНА не пустили на территорию Украины. Как сообщал сайт Международного Евразийского движения, он был объявлен персоной нон-грата и депортирован из Симферопольского аэропорта первым же самолетом, улетавшим в Москву. А.ДУГИН следовал на фестиваль "Великое русское слово", организованный Русской общиной Крыма.

В данное время Н.ЖУЛИНСКИЙ уже находиться в Украине.