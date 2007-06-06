Ющенко предлагает Путину увидеть бревно в глазу?

Украина не давала никаких поводов для осложнения российско-украинских отношений. Об этом заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО журналистам на брифинге для прессы.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам В.ЮЩЕНКО, он с беспокойством наблюдает за событиями последнего времени.

«Хотел бы вас заверить, что ни одного повода украинская сторона для осложнения не дает», - подчеркнул Президент.

В.ЮЩЕНКО отметил, что “украинское государство проходит сегодня непростой экзамен, но украинская нация самостоятельно может дать ответ на все вызовы, стоящие перед ней”. При этом Президент отметил, что Украина вышла из кризиса мирно, путем сложного политического диалога. «Я не хочу никаких аналогий делать. Но мне кажется, что приблизительно 15 лет тому назад для такого урегулирования кризиса у некоторых из наших соседей для этого понадобилось ввести войска и стрелять по парламенту только для того, чтобы получить тот же ответ, который сегодня украинские политические силы, украинские политические институты получили путем чрезвычайно сложных политических переговоров», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Президент также считает, что тот путь, который прошла Украина для выхода из кризиса, свидетельствует о высокой демократизации страны. “Это украинский взгляд на собственную жизнь, и мы бы не хотели, чтобы кто-то позволял себе комментировать внутреннюю, в том числе политическую жизнь”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его словам, “те проблемы, которые есть внутри нации, мы решаем в демократический способ в рамках международных традиций, и не даем никаких оснований говорить о применении силы или каких-то других некорректных методов», - отметил Президент.

Как сообщал УНИАН, В.ПУТИН в интервью западным СМИ, говоря о ситуации с демократией за пределами России, отметил: "Я о постсоветском пространстве вообще уже не говорю. Была одна надежда на ребят из Украины, но и те просто полностью себя дискредитировали, там дело идет просто к сплошной тирании. Полное нарушение Конституции, всех законов и так далее".