Винский назвал условие, при котором он сдаст свой мандат

Народный депутат Украины Иосиф ВИНСКИЙ готов сложить полномочия, если это сделают 26 депутатов из БЮТ, которые перешли на сторону коалиции. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.

По словам И.ВИНСКОГО, «я принципиально согласен на такой вариант». Он отметил, что должен «сделать этот шаг одновременно с 26 депутатами от БЮТ, которые были избраны по списку этой политической силы, но переметнулись на другую сторону».

И.ВИНСКИЙ считает, что было бы целесообразно ввести императивный мандат. По его словам, «таким образом «антикризисная коалиция» получила бы право прекратить мои депутатские полномочия».

«В случае выполнения вышеприведенных требований я буду приветствовать лишение меня депутатского мандата, тем более, что Верховная Рада Украины V созыва при любых условиях – «не жилец», - сказал И.ВИНСКИЙ.

Как известно, И.ВИНСКИЙ был избранных в Верховную Раду по списку СПУ, но позже его исключили из фракции этой политической силы, поскольку его взгляды расходились с действиями руководства СПУ.

2 июня межпартийный съезд БЮТ принял решение о досрочном прекращении полномочий 103 народных депутатов Украины фракции БЮТ. Эти народные депутаты обратились с личными письменными заявлениями о выходе из фракции в Аппарат Верховной Рады Украины, чтобы удовлетворить требование коалиции о подтверждении решения депутатов БЮТ сложить депутатские мандаты.

Кроме того, межпартийный съезд БЮТ принял решение о досрочном прекращении полномочий 26 народных депутатов Украины, которые не писали заявления о выходе из фракции.

Основанием для решения межпартийного съезда о выходе этих 26 депутатов из фракции стало то, что они фактически прекратили принимать участие в ее работе. “Эти депутаты вошли в состав коалиции большинства парламента, предавая избирателей и депутатскую фракцию БЮТ”, заявили в БЮТ.

Установив факт выхода из состава депутатской фракции БЮТ, межпартийный съезд, руководствуясь положениями части шестой статьи 81 Конституции Украины, принял решение о досрочном прекращении полномочий этих депутатов.