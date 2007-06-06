Ющенко всему миру указал, кто мутит воду

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что ответственность за нарушение договоренностей о проведении досрочных парламентских выборов лежит на руководстве Верховной Рады Украины V созыва.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом В.ЮЩЕНКО заявил сегодня во время встречи с представителями дипломатического корпуса в Украине.

Президент заявил, что отвергает попытки отдельных политических игроков подорвать достигнутые договоренности. По его словам, неприятие вызывают ревизионистские действия отдельных представителей парламентского большинства. Факт продолжения работы неполномочного парламента, подчеркнул В.ЮЩЕНКО, и появление невзвешенных заявлений являются контрпроизводительными. «Ответственность за нарушение договоренностей лежит на руководстве Верховной Рады Украины пятого созыва. Создается впечатление, что в который раз нас хотят втянуть в противостояние, чтобы спасти должности и иммунитет отдельных политиков. Украинское общество и наши международные партнеры должны знать, кто не соблюдает договоренности, чем создает препятствие для урегулирования ситуации», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, 5 июня Президент Украины В.ЮЩЕНКО подписал указ о проведении внеочередных выборов в ВР 30 сентября.

Указ издан на реализацию совместного заявления Президента Украины, председателя Верховной Рады Украины и премьер-министра Украины относительно безотлагательных мер, направленных на разрешение политического кризиса путем проведения внеочередных выборов в Верховную Раду Украины, от 27 мая 2007 года, а также ввиду того, что оппозиционные народные депутаты сложили свои полномочия, и теперь ВР не имеет двух третей конституционного состава.

Сегодня, 6 июня, председатель Верховной Рады Украины V созыва Александр МОРОЗ заявил, что для проведения досрочных парламентских выборов в соответствии с законодательством и Конституцией Президент должен издать еще один указ, поскольку невозможность восстановления двух третей состава парламента «не является совершенным фактом».