Ющенко попросил послов не иметь дела с депутатами ВР

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает, что Верховная Рада V созыва является неполномочной с соответствующими международно-правовыми последствиями.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом В.ЮЩЕНКО заявил сегодня во время встречи с представителями дипломатического корпуса в Украине.

От имени Украинского государства В.ЮЩЕНКО выразил официальную позицию – Верховная Рада Украины пятого созыва утратила свою полномочность с соответствующими международно-правовыми последствиями. «Прошу донести этот констатированный факт до ваших столиц. Отныне народные депутаты Украины пятого созыва могут продолжать выполнять лишь те свои полномочия, которые непосредственно не связаны с полномочиями Верховной Рады Украины и ее представительством во внешних контактах», – заявил глава государства.

Президент подчеркнул, что Украина вплотную приблизилась к окончательному урегулированию парламентского кризиса путем проведения досрочных выборов. «Проведение досрочных выборов – это легитимный, демократический, цивилизованный механизм, который не содержит никаких чрезвычайных политических или правовых признаков», – сказал он.

Важнейшим, заявил Президент, является то, что процесс урегулирования происходит мирно, демократически, в политико-правовом поле: «Мы продолжаем постоянную традицию цивилизованного решения самых сложных проблем».

Глава государства отметил, что в русле достигнутых политических договоренностей он подписал 5 июня Указ о назначении внеочередных выборов в Верховную Раду Украины 30 сентября 2007 года. Указ от 26 мая признан утратившим действие.

«Мое решение соответствует Конституции Украины, основывается на статье 82 Основного Закона и соответствующем решении Конституционного Суда Украины от 17 октября 2002 года», – подчеркнул Президент и добавил, что Указ – обязателен к исполнению. По словам главы государства, Указ определяет, что Центральная избирательная комиссия Украины обеспечит необходимую подготовку и проведение внеочередных парламентских выборов в шестидесятидневный срок до 30 сентября. Кабинету Министров Украины поручено обеспечить финансирование выборов.

В политической плоскости, отметил В.ЮЩЕНКО, подписанный Указ дополнительно гарантирует полноценное выполнение всех договоренностей, которые предшествуют выборам.

Во время встречи Президент заметил, что внеочередные парламентские выборы являются важным ключом для стабилизации ситуации в государстве, преодоления существующих политических противоречий и создания необходимой почвы для возобновления и ускорения экономических, общественных и конституционных реформ.

Это, по его словам, «необходимые для украинского политикума прививки против нарушений Конституции Украины».

Также во время встречи глава государства напомнил, что его принципиальной инициативой будет лишение народных депутатов неограниченного депутатского иммунитета.

В.ЮЩЕНКО гарантировал, что досрочные выборы состоятся честно, демократически, прозрачно, с надлежащим уровнем организации и в соответствии с международными стандартами. «Я как Президент категорически отвергаю и не допущу никаких попыток административного давления, фальсификаций или саботажа. Такие проявления будут криминально наказаны», – заявил он.

Глава государства также официально пригласил на выборы в Украину международных наблюдателей.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выразил благодарность в лице аккредитованного в Украине дипломатического корпуса всем внешним партнерам – иностранным государствам, международным организациям, общественным кругам – за поддержку демократического разрешения парламентского кризиса в нашей стране. «Украина благодарна всем внешним партнерам за поддержку и понимание», – сказал В.ЮЩЕНКО и добавил, что в то же время Украина будет считать неприемлемыми любые действия, которые могут быть трактованы как вмешательство в наши внутренние дела.