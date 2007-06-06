Фракция БЮТ в ВР ищет замену Тимошенко?

Депутат от БЮТ Николай Замковенко отказывается слагать полномочия и собирается работать в парламенте и далее. Более того, он хочет сохранить в Раде фракцию БЮТ, пишет “Газета 24”.

Заявления о сложении депутатских полномочий бютовцы писали "числа 18-го апреля». Коллективно на заседании фракции. «Я написал заявление, как и все», - сказал Замковенко. «Юлия Владимировна пожала мне руку, сказав при этом: “Спасибо за мужество!” Но когда начались увольнения судей Конституционного суда, я увидел, что секретариат Президента действует вне правового поля, тогда я и отозвал заявление о выходе из фракции БЮТ».

Таких, по словам нардепа, в БЮТ наберется 25-30 человек. Замковенко решил не обращать внимания на то, что съезд блока принял решение, в том числе, и о прекращении его полномочий. «Я прекрасно знаю регламент! Я был и есть членом фракции БЮТ. И выходить из нее не собираюсь. А то, что меня исключили – это их право. Убежден, что откажутся от своих заявлений о выходе из фракции еще депутатов 25-30. Выберем лидера и будем работать».

Замковенко отказался назвать возможного «преемника» Тимошенко на посту лидера фракции БЮТ. Нардеп заметил, что «Юлии Владимировне еще нужно сложить полномочия. Она же не отозвала свое заявление, значит, нужно пройти всю процедуру. Кстати, говорят, что ее заявление написано чужой рукой – только подпись ее».

«Они (лидеры «НУ» и БЮТ – «24») говорят, что у них 169 заявлений, - добавил Замковенко, - хотя мне известно, что в этом плане у них есть проблемы. Я вам больше скажу, поговаривают, что не находят заявление Иосифа Винского. Думаю, что выборы не состоятся, не наберется 151 заявления. Кроме того в «Нашей Украине» есть большая проблема с обнулением списков».