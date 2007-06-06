Кузьмук: у Цушко были выявлены специфические вещи

Министр внутренних дел Василий ЦУШКО не отстранен от должности в связи с расследованием уголовного дела против него, а находится на больничном.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам вице-премьер-министр Александр КУЗЬМУК.

“Он министр, а КОРНИЕНКО выполняет обязанности министра и те распоряжения, которые издает министр”, - сказал А.КУЗЬМУК.

Он также сообщил, что был у В.ЦУШКО в госпитале МВД и заслушал доклад начальника госпиталя, а также лечащего врача министра, который подтвердил диагноз больного – инфаркт. “В этом я убедился сам. При мне еще в здании МВД ему неожиданно ставили капельницу. Мое предложение было, чтобы его направить на дальнейшее лечение. Я запретил кому-либо посещать ЦУШКО в госпитале. Состояние его было тяжелым”, - сказал А.КУЗЬМУК.

Вице-премьер также добавил, что предложил МВД на сегодняшний день информировать министра лишь о ситуации в министерстве и по другим вопросам не беспокоить.

Отвечая на вопрос, когда В.ЦУШКО сможет выйти на работу, А.КУЗЬМУК сказал, что все зависит от состояния его здоровья и эффективности лечения.

По словам А.КУЗЬМУКА, В.ЦУШКО недооценивал состояние своего здоровья, и в последние дни у него были серьезные нагрузки, “к которым он, возможно, еще не привык”. “Ему надо было раньше заняться своим здоровьем”, - считает вице-премьер.

Говоря о том, почему лечение министра проходит в Германии, А.КУЗЬМУК отметил, что в Киеве “у него были выявлены такие вещи, которые как раз на высоком уровне лечат в Германии. Это специфические вещи, которые есть у любого человека”.

25 мая и.о. генерального прокурора Виктор ШЕМЧУК заявил, что Служба безопасности Украины ведет расследование уголовного дела в отношении министра внутренних дел В.ЦУШКО за превышение служебных полномочий.

30 мая начальник Департамента связей с общественностью МВД Украины Константин СТОГНИЙ на брифинге сообщил, что В.ЦУШКО находится в госпитале МВД с инфарктом.