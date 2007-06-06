Януковича в указе Ющенко устраивает все, кроме одного

Подписание указа о проведении досрочных выборов 30 сентября свидетельствует о выполнении Президентом Виктором ЮЩЕНКО договоренностей, достигнутых 27 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ заявил сегодня журналистам.

Он также сказал, что его не смущает, что Президент уже сейчас подписал указ о проведении досрочных выборов 30 сентября.

Вместе с тем В.ЯНУКОВИЧ считает, что в указе следовало бы указать дату, с которой он вступает в силу. “Скорее всего, в указе должен быть пункт, что он вступает в силу с такого-то числа”, - отметил премьер-министр, подчеркнув, что не хочет комментировать действия Президента.

“Он практически выполнил все договоренности, которые были сделаны в заявлении. Но что касается юридических толкований, как это надо было сделать, - это дело Президента и его департамента”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Также, по его словам, деньги на выборы 30 сентября будут выделены в соответствии с законом и Конституцией.

Также премьер отметил, что правительство не будет оспаривать указ Президента, как и не оспаривал предыдущие, поскольку это дело Верховной Рады. Главное, по мнению В.ЯНУКОВИЧА, чтобы процесс шел в конституционном русле.