Головатый подзуживает Мороза и Януковича

Народный депутат V созыва Сергей ГОЛОВАТЫЙ (“Наша Украина”) считает, что необходимо внести представление в Конституционный Суд относительно третьего Указа Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о досрочных парламентских выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Верховной Рады.

В частности, по словам С.ГОЛОВАТОГО, необходимо представление в КС «относительно третьего шедевра, чтобы не было четвертого».

Он также отметил, что необходимо принять постановление ВР о порядке сложения присяги теми кандидатами в народные депутаты, которые зарегистрированы в ЦИК и за которых «уже народ проголосовал на выборах».

С.ГОЛОВАТЫЙ считает, что это постановление «будет иметь нормативную силу, в отличие от этого указа, который ссылается на совместную договоренность».

Также, по словам депутата, любой кандидат из списка БЮТ, который «обнулен», может обратиться в суд. Поскольку, по его словам, согласно решению КС от 2002 года, докладчиком которого был судья, бывший представитель Президента в КС Владимир ШАПОВАЛ, было решено, что «никакого обнуления не может быть, потому что эти кандидаты являются резервным фондом и их нельзя обнулить».

«Любой из кандидатов БЮТ, которых, так сказать, обнулили или обрезали, я не знаю, что им сделали, или кандидаты на обнуление в «Нашей Украине», имеют право подать в суд на основании этого решения Конституционного Суда», - сказал С.ГОЛОВАТЫЙ.

Таким образом, по его словам, эти кандидаты могут возобновить свое право быть народными депутатами, принесши присягу. Он отметил, что готов помочь этим кандидатам в составлении искового заявления в суд.

С.ГОЛОВАТЫЙ также отметил, что в указе речь идет о том, что он издан на реализацию пунктов Совместного заявления Президента, премьера и председателя ВР. В то же время депутат сказал, что в Конституции предусмотрено, что указы издаются только во исполнение Основного Закона и законов Украины, а не на выполнение частных договоренностей».

Обращаясь к председателю ВР Александру МОРОЗУ и премьер-министру Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, С.ГОЛОВАТЫЙ сказал, что «дальнейшие ваши договоренности могут закончиться указом, где будет ссылка только на вашу договоренность, где уже не будет упоминания ни о Конституции, ни о законах». «Это, конечно, опасно», - сказал он.

С.ГОЛОВАТЫЙ напомнил, что решение КС в 2002 году было именно ответом на его представление в КС, где он просил суд дать толкование, что такое заседание, что такое сессия и что такое совет как орган коллегиальный. По его словам, в решении отмечено, что ВР правомочна принимать законы и реализовывать другие определенные Конституцией полномочия при условии присутствия на ее пленарном заседании на момент голосования не меньше того количества народных депутатов, которые согласно Конституции Украины необходимы для принятия соответствующего решения.

Он напомнил, что для создания временной следственной комиссии необходимо 150 народных депутатов, для принятия Конституции Крыма - 225, для принятия законов - 226 голосов.

С.ГОЛОВАТЫЙ отметил, что Президент Украины не имеет права определять, является ли ВР полномочной или нет.