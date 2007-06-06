Европарламенту нужны дебаты по визовому режиму с Украиной

Председатель делегации Европарламента по связям с Украиной Адриан СЕВЕРИН (группа социалистических партий, Румыния) выступает за проведение дебатов, касающихся визового режима с Украиной и возможности его облегчения.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил журналистам после рабочего ланча по этому вопросу, организованного украинско-европейским бизнес-советом.

«Мы как европейцы заинтересованы в как можно более прямых связях с украинцами и, таким образом, нам нужно, чтобы они приезжали чаще к нам», - сказал депутат.

Он отметил, что такие дебаты с привлечением представителей Еврокомиссии и стран-членов ЕС могли бы быть организованы либо на уровне делегации Европарламента по связям с Украиной, либо вместе с комитетом по вопросам иностранных дел Европарламента.

«Нам необходимы очень серьезные и позитивные дебаты в Европейском парламенте и европейских институтах», - отметил А.СЕВЕРИН.

Он подчеркнул, что Украина и украинцы должны знать, что в Европе интересуются этим вопросом. В то же время, по словам депутата, определенные шаги должны быть сделаны как Украиной, так и ЕС на техническом и политическом уровнях.

«Пусть украинцы сохраняют надежду, и пусть они требуют от своих лидеров сделать их работу, и мы тоже будем делать нашу работу», - подчеркнул А.СЕВЕРИН.

Как сообщал УНИАН, вопрос оформления виз украинцам в страны - члены ЕС - является одним из проблемных в двусторонних отношениях.

10-17 апреля этого года слушателями Дипломатической академии Украины при МИД среди украинцев, которые обращались в посольства государств-членов ЕС в Киеве с ходатайствами об оформлении виз, был проведен опрос.

В соответствии с его результатами, 57% опрошенных считают самыми существенными проблемами, возникающими перед гражданами Украины при оформлении виз, очереди. 30% назвали необоснованно большое количество документов, необходимых для оформления виз. 18% указали на некорректность персонала. При этом стоимость услуг в целом граждане Украины не считают высокой (14%).