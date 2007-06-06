Кириленко наблюдает за ”политическими судорогами” коалиции

"То, что правящая коалиция никак не хочет признавать парламент неполномочным, когда в нем меньше чем 2/3 избранных депутатов – это плохо и это ревизия договоренностей, которые имели место 27 мая между Президентом, премьером и спикером", - заявил в эфире 5 канала лидер “Нашей Украины” Вячеслав Кириленко.

"Главным образом такую ревизию проводит председатель Верховной Рады Александр Мороз, который ни в коем случае не заинтересован в досрочных выборах", - приводит слова лидера пресс-служба Нашей Украины.

"Но нас тревожит то, что теперь это происходит невзирая на любые решения, которые нами выполнены и не признаются коалицией, хотя сделаны по их требованию", - добавил лидер "Нашей Украины".

"Сейчас мы наблюдаем лишь политические судороги у части правящей коалиции, которая не хочет расставаться с удобными креслами, привлекательными портфелями и не хочет идти под оценку избирателей. Но для нас они не являются препятствием для проведения внеочередных выборов, которые состоятся 30 сентября этого года согласно с указом Президента Ющенко", - отметил Кириленко.

"Если Александр Мороз делает заявления по поводу того, что часть депутатов "Нашей Украины" могут отзывать свои заявления о сложении депутатских полномочий, пусть назовет хоть одну фамилию народного депутата из фракции "Наша Украина", который отозвал свое заявление", - сказал Кириленко.

"Если он не может назвать эти фамилии, пусть перестанет дезинформировать общественность. Нас это начинает возмущать", - добавил лидер "Нашей Украины".