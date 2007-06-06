У Ющенко собираются послы иностранных государств

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО планирует встретиться с послами иностранных государств, аккредитованными в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, в эти минуты послы собираются в Секретариате Президента.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН рассказал УНИАН, что послы пришли в Секретариат по приглашению В.ЮЩЕНКО.