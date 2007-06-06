У Ющенко собираются послы иностранных государств

10:08, 06 июня 2007
Политика
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Черномырдин сказал, что инициатор встречи - Президент

Виктор ЮщенкоПрезидент Украины Виктор ЮЩЕНКО планирует встретиться с послами иностранных государств, аккредитованными в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, в эти минуты послы собираются в Секретариате Президента.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН рассказал УНИАН, что послы пришли в Секретариат по приглашению В.ЮЩЕНКО.

 

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