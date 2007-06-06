Жулинскому запретили въезд в Россию

Николаю Жулинскому, председателю Национального совета по вопросам культуры и духовности при Президенте Украины, запретили въезд в Россию.

Об этом УНИАН по телефону сообщил сам Н.ЖУЛИНСКИЙ, который вчера прилетел в Санкт-Петербург вместе с женой и дочерью. По словам Н.ЖУЛИНСКОГО, это частный визит – они приехали в РФ, чтобы посетить могилу брата жены, который похоронен в Пушкино.

По словам советника Президента Украины, представитель пограничной службы сообщил ему о запрете въезда на территорию РФ, не объясняя причин. “Я мог уловить из информации, что они меня должны депортировать”, - сказал Н.ЖУЛИНСКИЙ. У него забрали паспорт.

При этом он отметил, что поскольку прилетел в Санкт-Петербург “Российскими авиалиниями”, то его обязаны депортировать также “Российским авиалиниями”, следующий рейс которых на Киев состоится 8 июня.

По словам Н.ЖУЛИНСКОГО, в аэропорт приехал консул Украины в Санкт-Петербурге, который хочет договориться о том, чтобы Н.ЖУЛИНСКИЙ выехал в Киев завтра самолетом “Аэросвіта”, купив билет за собственные средства.

На вопрос, с чем могут быть связаны эти события, Н.ЖУЛИНСКИЙ допустил, что это связано с депортацией из Симферополя российского политолога, лидера Международного Евразийского движения Александра ДУГИНА.

По информации российских СМИ, 5 июня, А.ДУГИНА не пустили на территорию Украины. Как сообщает сайт Международного Евразийского движения, он был объявлен персоной нон-грата и депортирован из Симферопольского аэропорта первым же самолетом, который летит на Москву. А.ДУГИН следовал на фестиваль "Великое русское слово", организованный Русской общиной Крыма.

Как сообщила РИА «Новости» начальник пресс-службы Азово-Черноморского регионального управления государственной пограничной службы Украины Валентина ВОРОБЬЕВА, А.ДУГИНУ запретили въезд в страну по решению Службы безопасности Украины. "Во время проверки документов на пункте паспортного контроля в Симферопольском аэропорту выяснилось, что Александру ДУГИНУ запрещен въезд в Украину до 5 июня 2011 года", - сказала В.ВОРОБЬЕВА.

А.ДУГИН был объявлен Украиной "невъездным" в июне 2006 года, вместе с директором Института стран СНГ, депутатом Госдумы РФ Константином ЗАТУЛИНИМ и другими гражданами России, чьи действия во время акций протеста в Крыму против украинско-американских учений Sea Breeze-2006 были признаны такими, что нарушают законодательство Украины.

Министерство иностранных дел Украины просит Российскую Федерацию безотлагательно предоставить советнику Президента Украины Николаю ЖУЛИНСКОМУ разрешение на въезд.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД Украины, касающемся отказа во въезде на территорию Российской Федерации советнику Президента Украины Николаю ЖУЛИНСКОМУ, обнародованному на официальном сайте министерства.

МИД Украины выражает глубокую обеспокоенность фактом отказа во въезде 5 июня с.г. на территорию Российской Федерации советнику Президента Украины, председателю Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Украины, председателю Национального совета по вопросам культуры и духовности при Президенте Украины Николае ЖУЛИНСКОМУ.

Применение практики негуманного обращения российскими компетентными органами в аэропорту города Санкт-Петербург в отношении Н.ЖУЛИНСКОГО, который в соответствии со своими функциональными обязанностями и своим личным примером работает в интересах укрепления культурных и духовных связей между украинским и российским народами, не отвечает духу украинско-российских отношений и состояния существующего двустороннего диалога, считают в МИД Украины.

В этой связи Министерство иностранных дел Украины призывает российскую сторону предоставить разъяснение относительно оснований введения практики запрещения на въезд на территорию Российской Федерации гражданам Украины, действия или публичные заявления которых не привели к нарушению российского законодательства или были бы направлены на подрыв национальной безопасности России. В случае отсутствия обоснованных мотивов, просим безотлагательно предоставить гражданину Украины Н.ЖУЛИНСКОМУ разрешение на въезд на территорию Российской Федерации.