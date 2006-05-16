Аналитики ”Нашей Украины” советуют выбрать премьером Мороза

Аналитический департамент центрального штаба «Нашей Украины» считает кандидатуру лидера СПУ Александра МОРОЗА наиболее приемлемой на должность премьер-министра.

Как сказал корреспонденту УНИАН главный аналитик штаба «Наша Украина» Анатолий ЛУЦЕНКО, внимательно изучив ход переговорного процесса, а также угрозу его срыва, ситуацию в политических силах, которые принимают участие в переговорах о коалиции, аналитический департамент “Нашей Украины” считает, что фигура лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра является достаточно контрверсионной и вызывает много замечаний, что может привести к ее непрохождению в парламенте.

В то же время, по словам А.ЛУЦЕНКО, фигура А.МОРОЗА является достаточно компромиссной и авторитетной в нынешней «помаранчевой среде» и она значительно легче пройдет голосование в Верховной Раде.

Как сообщал УНИАН, 15 мая Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что блок «Наша Украина» должен учиться идти на компромиссы и согласиться с тем, что представитель БЮТ должен возглавить правительство, а представитель Социалистической партии Украины - парламент.