Кремль разрабатывает план отстранения Януковича?

Спецслужбы России разрабатывают сценарий смены власти в Украине. Об этом в своем видеоблоге заявил бывший глава секретариата президента Украины Олег Рыбачук, ссылаясь на информацию собственных источников, передает ТСН.

"Уже несколько месяцев в Москве разрабатывается сценарий, каким образом Виктора Януковича убрать из власти", - сказал Рыбачук.

По его словам, причина желания Москвы избавиться Януковича в том, что он не оправдал надежд Кремля и не является "поводырем Украины в сферу российских интересов". Рыбачук также напомнил, что после встречи с Януковичем премьер-министр России Владимир Путин "вернулся из Украины ни с чем". Еще одним фактором такого решения, как считает Рыбачук, является стабильное падение рейтинга Януковича.

"Поэтому горячие головы, или умные головы, или компетентные головы в Москве, по словам моего собеседника, продумали такой сценарий, который называется условно "киргизским", - сказал Рыбачук, напомнив, что недавно в Кыргызстане несколько тысяч подготовленных, вооруженных и радикально настроенных молодых людей изменили власть в стране, и теперь Кыргызстан намерен вступить в Таможенный союз, чего хотел добиться Путин от Украины во время своего последнего визита в Киев.

По словам Рыбачука, согласно московскому сценарию, после того, как ситуация в Украине дестабилизируется, к власти придут "новые лица, более либеральные, но полностью контролируемые Москвой".

Подтверждением существования такого сценария Рыбачук считает недавнее заявление лидера фракции Партии регионов Александра Ефремова о том, что известный американский миллиардер Джордж Сорос финансирует "североафриканский сценарий в Украине". Эта тема, по словам Рыбачука, уже получила дальнейшее развитие в устах одного из спикеров Партии регионов Михаила Чечетова.

"За день после того, как ни с чем закончился визит Путина в Украину почему-то появляется заявление господина Ефремова. Понятно, что кто подал ему эту информацию. Господин Чечетов, очевидно, продолжает эту тему дальше. А в это время, по моему мнению, начинает реализовываться совсем другой проект. Проект дестабилизации Украины с целью превращения Украины в нечто похожее на Киргизию", - сказал Рыбачук.

Он предложил посмотреть за дальнейшим развитием событий: "Ведь мы знаем, кто возглавляет Службу безопасности Украины. Под чьим влиянием находится руководство СБУ. Мы знаем, кто такой господин Шувалов и кем формируется информационная политика не только канала "Интер", но и Первого национального. За информационную политику в правительстве отвечает Андрей Деркач - человек, который имеет известное прошлое".

Как сообщалось, в Партии регионов заявляют, что Украина больше не будет идти на поводу Российской Федерации или Европейского Союза. "Вчерашний визит показал, что, наконец, Украина начала преимущественно думать о своих проблемах, а не об имидже чужих государств. Мы дали свою оценку предложениям по Таможенному союзу (ТС), и ведем переговоры относительно Зоны свободной торговли (ЗСТ) с Евросоюзом", - подчеркнул нардеп Олег Надоша.

"Сегодня первостепенная задача для украинской власти - экономические выгоды для нашей страны. До тех пор, пока украинский интерес не будет окончательно защищен и утвержден на переговорах с Западом и Востоком, никаких решений принято не будет", - подвел итоги Надоша.