Коллегия судей КС отказала Ющенко

Коллегия судей Конституционного Суда Украины отказала Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО в рассмотрении представления относительно конституционности закона “О Кабинете министров Украины”.

На официальном сайте КС размещена информация, что постановлением коллегии судей отказано в открытии конституционного производства в деле по предоставлению Президента Украины о признании закона Украины "О Кабинете министров Украины" неконституционным полностью в связи с нарушением установленной Конституцией Украины процедуры принятия и вступления его в силу.

В то же время, в сообщении отмечается, что сейчас ведется подготовка дела к рассмотрению на заседании суда, поскольку окончательное решение можно принять только на заседании КС.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла закон “О Кабинете министров Украины” 21 декабря 2006 года.

19 января Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО повторно воспользовался правом вето к закону о Кабмине, который был принят ВР 12 января путем преодоления президентского вето.

Закон о Кабинете Министров был опубликован 2 февраля в газетах "Голос Украины" и "Урядовий кур’єр". Под документом стоит подпись председателя Верховной Рады Александра МОРОЗА, датированная 21 декабря 2006 года. Таким образом, закон официально вступил в силу.

6 февраля Президент Украины, в соответствии со статьями 150, 152 Конституции Украины, статей 13, 40 Закона Украины «О Конституционном Суде Украины», обратился в Конституционный Суд Украины с представлением о признании неконституционным Закона Украины «О Кабинете министров Украины»