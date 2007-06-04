Блок Кличко: сессии Киевсовета будут нелегитимными

Блок Виталия Кличко считает, что сессии Киевсовета будут нелегитимными, если в них будут принимать участие депутаты от Блока Юлии Тимошенко, полномочия которых прекращены съездом блока.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Секретариата Блока Виталия Кличко в Киевсовете.

Блок Кличко выступает за создание в Киевском городском совете такого депутатского большинства, за которое голосовали киевляне на выборах и считает, что решение съезда БЮТ о досрочном лишении полномочий депутатов, вышедших из фракции БЮТ в Киевсовете, правильным и логическим шагом на пути к обновлению состава Киевсовета.

В случае, если депутаты, которых лишили мандатов и в дальнейшем будут принимать участие в работе Киевсовета, решения которые будут приниматься с их участием будут нелегитимными.

В Блоке Кличко надеются, что киевляне поддержат наше общее стремление стабилизировать ситуацию в Киевсовете, сделать ее работу прозрачнее и эффективнее в противовес неправомерной деятельности промерского большинства, результаты работы которого засвидетельствовали неуважение к интересам киевлян в угоду интересам отдельных личностей и предпринимательских структур.

Как сообщал УНИАН, 2 июня межпартийный съезд БЮТ досрочно прекратил полномочия депутатов Киевсовета, избранных от блока и перешедших в другие фракции.