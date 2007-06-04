Партия регионов использовала Цушко?

Экс-генеральный прокурор Святослав ПИСКУН имел договоренность с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО о замене его на этой должности Виктором ШЕМЧУКОМ.

К такому выводу пришла Мониторинговая группа Киевского института проблем управления имени Горшенина, анализируя запись программы Савика ШУСТЕРА «Свобода слова» (ICTV, 1 июня).

В частности, в комментарии, переданном УНИАН, и размещенном на сайте института, эксперты напоминают, что, рассказывая о событиях в Генеральной прокуратуре, адвокат Татьяна МОНТЯН высказала мнение, что ситуация была довольно простой: «с С.ПИСКУНОМ была договоренность про то, что его заменят и поменяют на В.ШЕМЧУКА. Но он попросил легитимизацию этого действия в глазах Партии регионов. Эта тема была поручена Валерию ГЕЛЕТЕЮ». Т.МОНТЯН утверждала, что помощник С.ПИСКУНА понял это и сообщил представителям Партии регионов. «Они своевременно появились и его (С.ПИСКУНА) вернули. При этом позвонили Василию ЦУШКО и сказали: «Вооруженные люди! В помещении Генпрокуратуры! Это же надо! Приезжайте, спасайте». В.ЦУШКО взял и приехал. Мне он заявил, что никто ему никаких приказов не отдавал, и все попытки любых политических сил сейчас отпиарится на этом не имеют ни каких оснований», - подчеркивала Т.МОНТЯН.

Комментируя эти слова Т.МОНТЯН, эксперты Института им.Горшенина отмечают, что «Беркут» прибыл не освобождать С.ПИСКУНА, якобы взятого в заложники, и не восстанавливать «историческую справедливость». «Беркут» был вызван для того, чтобы не дать возможность С.ПИСКУНУ передать свои обязанности новому генеральному прокурору – В.ШЕМЧУКУ.

«Если читать между строк, можно понять: Президент и С.ПИСКУН договорились о мирной передаче власти в Генеральной прокуратуре. В.ГЕЛЕТЕЙ должен был это дело легитимизировать и помочь С.ПИСКУНУ «сохранить лицо» перед представителями Партии регионов», - считают в Институте им. Горшенина. Они не исключают, что помощник С.ПИСКУНА, «приставленный к нему в роли «смотрящего» от Партии регионов», понял, что происходит, и сообщил «куда надо». «После этого появляется В.ЦУШКО во главе «Беркута» и отдает С.ПИСКУНУ команду: «Сидеть!», - убеждены эксперты.

«Если следовать заявлению Т.МОНТЯН, то С.ПИСКУНА в заложники взял «Беркут» и В.ЦУШКО. А если быть совсем точным – Партия регионов, использовавшая В.ЦУШКО как орудие достижения собственных целей», - отмечают в Институте им. Горшенина.

По словам экспертов, удивляет и то, что «слова Т.МОНТЯН никоим образом не встретили возражения у представителей Партии регионов или Социалистической партии, находящихся в студии программы «Свобода слова» (народных депутатов Владимира СИВКОВИЧА и Евгения ФИЛИНДАША), а также не вызвали встречные вопросы у представителей «Нашей Украины» и БЮТ».

Эксперты задаются вопросом: «Неужели на кулуарном уровне эта версия давно уже канонизирована и ни у кого не вызывает сомнения? Или госпожа Т.МОНТЯН раскрыла некую тайну, взболтнула что-то такое, что давно было известно всем политикам и давно – по умолчанию – принято как основная версия?».