Мороз уверен, что Путин имел не его в виду

Высказывание Президента России Владимира ПУТИНА относительно тирании в Украине не может касаться деятельности Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на пресс-конференции председатель ВРУ Александр МОРОЗ, комментируя соответствующее заявление Президента РФ.

В частности, как отметил А.МОРОЗ, «мне было бы некорректно комментировать высказывание Президента соседнего государства». В то же время, по его мнению, «высказывания относительно тирании, во всяком случае, не могут касаться деятельности парламента, поскольку это было бы странно, если бы парламент осуществлял тиранию в составе 450 народных депутатов».

Также А.МОРОЗ отметил, что анализ выполнения совместного заявления Президента Украины, премьер-министра Украины и председателя ВР свидетельствует о том, что не выполнен п. 7 заявления относительно невмешательства в деятельность судебных и правоохранительных органов. По его словам, остается подчиненность внутренних войск Президенту Украины, «что не отвечает мирному этапу развития нашего государства». «Мы видим вмешательство в деятельность Конституционного Суда и судебных органов вообще, что недопустимо», - подчеркнул А.МОРОЗ.

По его словам, сняв эту проблему, «мы приблизим все наше общество к правовому развитию событий, в том числе и в отношениях между ветвями власти, что и надо обществу».

Как сообщал УНИАН, Президент РФ В.ПУТИН в интервью журналистам СМИ из стран-членов "Группы восьми" выразил мнение, что Украина приближается к тирании.

В частности, говоря о демократии, В.ПУТИН отметил, что “была одна надежда на ребят из Украины, но и те просто полностью себя дискредитировали, там дело идет просто к сплошной тирании. Полное нарушение Конституции, всех законов и так далее».