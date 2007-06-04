Состояние Цушко ухудшилось

Состояние здоровья министра внутренних дел Василия ЦУШКО ухудшилось.

Об этом сообщил начальник Департамента связей с общественностью МВД Украины Константин СТОГНИЙ в ходе веб-конференции в «Газете по-киевски».

По его словам, вчера он связывался по телефону с министром, и тот разговаривал очень вяло.

"Врачи забрали у него трубку, и сообщили, что министру стало хуже", - отметил К.СТОГНИЙ.

Как сообщал УНИАН, 26 мая В.ЦУШКО был госпитализирован с диагнозом “инфаркт миокарда”.

31 мая ДСО МВД сообщил, что в связи с ухудшением состояния здоровья В.ЦУШКО реанимационным самолетом был транспортирован в немецкую клинику.

1 июня народный депутат Украины, член фракции СПУ, Евгений ФИЛИНДАШ во время утреннего пленарного заседания ВР заявил, что ему лично известно, что В.ЦУШКО был отравлен, и известны уже и организаторы этого инцидента.

По его словам, это связано с тем, что в кризисной ситуации МВД осталось единственным силовым органом, который отказался подчиняться давлению со стороны Секретариата Президента.

В свою очередь адвокат Татьяна МОНТЯН 30 мая заявляла, что болезнь у В.ЦУШКО вызвана отравлением. По словам Т.МОНТЯН, "он (В.ЦУШКО) знает, кто его отравил и почему, и я озвучу эту версию, если он не выживет".

1 июня в одной из клиник Германии В.ЦУШКО прооперировали.