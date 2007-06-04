В Нашей Украине узнали о коварном плане коалиции

Председатель Комитета Верховной Рады V созыва по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Владимир СТРЕТОВИЧ допускает, что досрочные парламентские выборы могут быть признаны не состоявшимися.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.

По словам В.СТРЕТОВИЧА, «я слышал мимоходом, какие планы вынашиваются, и, конечно, у меня сомнения зародились». Он отметил, что планируется «неявка на выборы 30 сентября и, в результате, признание выборов не состоявшимися».

В.СТРЕТОВИЧ сказал, что достигнутые договоренности, «если мы хотим спокойствия и стабильности», нужно выполнять. «Давайте покажем нашу европейскость и будем последовательны в своих действиях – будем продолжать действия для того, чтобы выборы состоялись 30 сентября, как об этом и было договорено, и снят политический кризис», - отметил он.

В.СТРЕТОВИЧ подчеркнул, что в другом случае «катализатор может возникнуть опять и при этом более жесткий и с более негативными последствиями». «Если политики говорят слово, то это слово должно много весить, потому что за политиками стоят люди, которые верят в них», - сказал В.СТРЕТОВИЧ.