Богатырева переживает за чистоту замысла оппозиции

Верховная Рада Украины будет работать в пленарном режиме до тех пор, пока оппозиционные народные депутаты не докажут юридическую безупречность процедуры досрочного прекращения своих полномочий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявила лидер фракции Партии регионов, координатор парламентского большинства Раиса БОГАТЫРЁВА.

Она отметила, что необходимо сделать все, чтобы «политические оппоненты смогли довести чистоту своего замысла до логического конца». В частности, по ее словам, к тем договоренностям, которые были достигнуты между Президентом Виктором ЮЩЕНКО, премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и Председателем ВР Александром МОРОЗОМ, «нужно добавить в юридическом плане заявления, озвучить их и привести в соответствие с законом эту процедуру».

При этом Р.БОГАТЫЁВА отметила, что поскольку у парламента нет подобного опыта, то это не может быть осуществлено быстро. Она объяснила это тем, что действующее законодательство не дает конкретного ответа на вопрос, каким образом это можно сделать юридически безукоризненно.

«По этому поводу будут еще политические споры в парламенте», - сказала она.

Р.БОГАТЫРЁВА также отметила, что «тот политический компромисс, который был подписан, уже выходит на завершающую стадию». При этом она отметила, что пленарные заседания будут продолжаться, пока окончательно не будет решен вопрос о досрочном прекращении полномочий 151 народного депутата ВР. При этом она напомнила, что, в соответствии с действующим законодательством, ВР имеет право работать до тех пор, пока не принесут присягу новоизбранные народные депутаты.

«Поэтому совершенно логически, что парламент будет на этой неделе работать в сессионном режиме», - подытожила координатор большинства.

Как сообщал УНИАН, 2 июня, съезды Блока Юлии Тимошенко и блока «Наша Украина» досрочно прекратили полномочия народных депутатов, избранных от этих политических сил.

От БЮТ прекращены полномочия 129 народных депутатов, от «Нашей Украины» – 66.

Сегодня, 4 июня, на заседании Согласительного совета председатель ВР V созыва Александр МОРОЗ заявил, что на этой неделе необходимо проверить на соответствие законодательству процедуру досрочного прекращения полномочий народных депутатов от БЮТ и «Нашей Украины».

Он также считает, что свой ответ на этот вопрос также должны дать либо Центральная избирательная комиссия, либо Конституционный Суд.