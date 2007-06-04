Мороз во всем винит женщину

Председатель Верховной Рады V созыва Александр МОРОЗ характеризует текущую политическую ситуацию в Украине как «период реализации авантюры, в основе которой - воля одной женщины, а Президент, к сожалению, исполнитель этой воли».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом он сказал сегодня во время встречи с бывшим Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Украине Вильямом МИЛЛЕРОМ.

В.МИЛЛЕР, в свою очередь, оценил ситуацию в Украине как «чрезвычайно сложную».

По просьбе бывшего посла А.МОРОЗ проинформировал о текущей политической ситуации в Украине, которую он охарактеризовал как «период реализации авантюры, в основе которой – воля одной женщины, а Президент, к сожалению, исполнитель этой воли». “Президента используют, чтобы вернуть себе предыдущие полномочия, используют для реванша”, - отметил А.МОРОЗ.

По словам председателя ВР, Президент Украины пытается изменить структуру парламента и власти вообще. При этом А.МОРОЗ заметил, что состав коалиции можно было бы изменить, не прибегая к досрочным выборам.

А.МОРОЗ также отметил, что глава государства хочет изменить Конституцию Украины, чтобы вернуть предыдущую систему управления, добиться путем вынесения на референдум нового текста Основного закона.

По убеждению председателя ВР, проведение досрочных выборов и референдума относительно Конституции Украины, ввиду конфликтности языкового вопроса и направленности внешней политики, «полностью расколют Украину».

Сейчас, сказал А.МОРОЗ, происходит подготовка к фальсификации досрочных выборов путем уничтожения судебной системы, в частности, вопреки законодательству назначаются судьи судов общей юрисдикции. Президент Украины, по словам председателя ВР, вопреки Конституции Украины, для достижения своей цели вмешивается в деятельность правоохранительных органов, используя вооруженные формирования для решения политических вопросов.

А.МОРОЗ отметил, что глава государства издал ряд указов, которые противоречат Основному закону, среди которых, кроме двух указов о досрочном прекращении деятельности парламента, указ о переподчинении внутренних войск Президенту.

А.МОРОЗ также обратил внимание на незаконность действий руководства Управления государственной охраны Украины, сообщив, что осуществляется давление на судей Конституционного Суда.

Говоря о ситуации, сложившейся вокруг Генеральной прокуратуры в результате действий руководства Управления государственной охраны, А.МОРОЗ отметил, что министр внутренних дел действовал в рамках действующего законодательства.

«Мы пытаемся вернуть ситуацию в конституционное русло, иначе для государства нет перспективы», - сказал А.МОРОЗ.

В этом контексте он отметил, что парламент выполнил политические договоренности, зафиксированные в Совместном заявлении Президента Украины, премьер-министра Украины и председателя Верховной Рады Украины.

Теперь, сообщил А.МОРОЗ, необходимо, чтобы 151 депутат сложил свои полномочия. При этом он отметил, что многие из оппозиционных депутатов написали заявления о сложении депутатских полномочий под давлением и для другой цели – усиления позиции главы государства во время действия первого указа о досрочном прекращении полномочий парламента.

А.МОРОЗ также заметил, что в судах оспаривается решение БЮТ и «Нашей Украины» о так называемом «обнулении» списков.

Председатель Верховной Рады отметил, что парламент и правительство, несмотря на «искусственно навязанный хаос», продолжают эффективно работать. В частности, подчеркнул А.МОРОЗ, парламент справился с планом законодательных работ на сессию. При этом он отметил, что более 80% законов приняты конституционным большинством, при этом около 30% проголосованы более 400 голосами.