Мороз ищет зацепки в заявлениях НУ и БЮТ

Председатель Верховной Рады Украины V созыва Александр МОРОЗ считает необходимым на этой неделе проверить на соответствие законодательству процедуру досрочного прекращения полномочий народных депутатов от БЮТ и «Нашей Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время заседания Согласительного совета. В заседании не принимали участия лидеры оппозиционных фракций.

По словам А.МОРОЗА, необходимо проверить, «насколько юридически верными» были шаги тех депутатов, которые выразили желание написать заявления о прекращении своих полномочий.

А.МОРОЗ отметил, что эта процедура должна отвечать законодательству и Конституции Украины. «Это будет принципиальным делом», - сказал он.

Председатель ВР V созыва считает, что свой ответ на данный вопрос также должны дать или Центральная избирательная комиссия, или Конституционный Суд.

Он отметил, что должен быть дан ответ на вопрос, насколько правомерно проводились съезды оппозиционных сил, на которых решался вопрос о досрочном прекращении полномочий народных депутатов. «Парламент должен получить обстоятельный ответ», - сказал А.МОРОЗ.

Вопрос досрочного прекращения полномочий народных депутатов должен быть «сделан юридически безукоризненно», - заметил А.МОРОЗ. По его словам, если такое решение будет отвечать действующему законодательству, то «тогда наступает новый этап правоотношений и подготовка к досрочным выборам».

Председатель ВР также отметил, что на сегодня имеются заявления народных депутатов от фракций «Наша Украина» и БЮТ о выходе из фракций. При этом, отметил он, не все народные депутаты написали письменное сообщение председателю ВР о существовании таких заявлений.

А.МОРОЗ также напомнил, что согласно принятому постановлению, заявления депутатов о выходе из фракций должны быть объявлены на пленарном заседании.

Кроме того, он также сообщил, что на протяжении текущей пленарной недели ВР планирует рассмотреть 30 вопросов, среди которых 11 законопроектов, внесенных Кабинетом министров, и 2 – Президентом Украины.

Как сообщал УНИАН, 2 июня, съезды Блока Юлии Тимошенко и блока «Наша Украина» досрочно прекратили полномочия народных депутатов, избранных от этих политических сил.

От БЮТ прекращены полномочия 129 народных депутатов, от “Нашей Украины” – 66.