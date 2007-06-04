Путин: ребята с Украины полностью себя дискредитировали

Президент Российской Федерации Владимир ПУТИН положительно относится к вступлению Украины в Европейский Союз.

Об этом В.ПУТИН сказал в интервью журналистам печатных средств массовой информации из стран – членов «Группы восьми», размещенном на его официальном сайте.

Отвечая на вопрос «Можете ли вы принять вступление Украины в Европейский Союз? Как Вы к этому отнесетесь?», В.ПУТИН ответил: «Положительно».

Он отметил, что Россия выступает за укрепление Европейского Союза. «Мы ни разу, если вы заметили, ничего недоброго не сказали в отношении этого процесса. Я не знаю только, насколько сам Европейский Союз готов принять новых членов, в том числе и расшириться за счет Украины, но это уже не наша проблема», - сказал он.

В.ПУТИН сказал, что насколько он себе представляет, речь идет о расширении за счет стран Южной Европы, в основном - некоторых балканских стран, которые еще не являются членами Евросоюза. «А Украина - это государство с 45-миллионным населением, с большими экономическими и политическими, как мы видим, проблемами. Поэтому, если когда-то до этого дойдет, мы ничего против не имеем», - добавил он.

По словам В.ПУТИНА, его очень удивляет какая-то провокационная дискуссия по поводу интеграционных процессов на постсоветском пространстве.

«Когда мы говорим о создании Единого экономического пространства, скажем: Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан. И вот начинают говорить по этому поводу: "Украина будет развиваться в сторону Европы или в сторону России". А кто-нибудь подумал о том, что между Россией и ЕС есть договоренность о создании четырех общих пространств опять же в сфере экономики, безопасности, в гуманитарной сфере», - сказал он.

По словам президента РФ, если Россия с Европой создает какие-то общие правила игры, и в то же время Россия создает с Украиной, Беларусью и Казахстаном тоже общие правила игры, то не значит ли это, что происходит некая гармонизация на евразийском пространстве. «И не значит ли это, что на каком-то этапе развития та же Украина скажет: ну все, спасибо, а теперь у меня сложились особые преференции и особые отношения уже исключительно по европейскому направлению, и мы собираемся стать кандидатом или даже членом ЕС. Это даже улучшает этот процесс, повышает шансы на самом деле», - считает В.ПУТИН.

А в НАТО, по мнению президента РФ, Украине вступать не следует. «Мы не видим в этом никакой необходимости, никто на Украину не нападает»,- сказал он.

По словам В.ПУТИНА, Россия отрицательно относится к вступлению Украины в НАТО. «Мы считаем, что это вредно, потому что НАТО - это военно-политический блок. Это дополнительный раздражающий элемент в отношениях с Россией»,- добавил он.

В.ПУТИН считает «болтовней» разговоры о том, что расширение НАТО повышает возможности в борьбе с терроризмом. По его мнению, это не имеет ничего общего со здравым смыслом. «НАТО само по себе не помогает в борьбе с терроризмом. В борьбе с терроризмом помогает многостороннее сотрудничество», - добавил он.

Президент РФ также считает, что напряжение в мире возрастает в связи с тем, что растет агрессивность со стороны «наших партнеров по некоторым направлениям». «Вы говорите: «НАТО и Украина. Но вы знаете опросы общественного мнения? 60-70, а может, и больше - 80 процентов граждан против вступления Украины в НАТО. Нет, Конгресс принимает решение о том, чтобы финансировать вступление Украины в НАТО»,- сказал он.

Несмотря на апелляции к результатам соцопросов граждан Украины, Путин, очевидно, не ждет учета этих данных от украинских властей. По крайней мере, он утверждает, что уровень демократии в Украине неуклонно снижается. И что страна медленно но верно движется к тоталитаризму.

Комментируя предположения, что Россия в последнее время не слишком пристально следит за соблюдением демократических норм, президент РФ предложил западным СМИ обратить внимание на ситуацию с демократией за пределами России. В США, по его словам, "ужас один: пытки, бездомные, Гуантанамо, содержание под стражей без суда и следствия". В Европе, сообщил президент РФ, ситуация обстоит не лучше: "жестокое обращение с демонстрантами, применение резиновых пуль, слезоточивого газа то в одной столице, то в другой, убийства демонстрантов на улиц".

"Я про постсоветское пространство вообще уже не говорю, - продолжил Путин. - Была одна надежда на ребят с Украины, но и те просто полностью себя дискредитировали, там дело идет просто к сплошной тирании. Полное нарушение конституции, всех законов и так далее". "После смерти Махатмы Ганди поговорить не с кем", - сообщил президент РФ.